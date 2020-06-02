حرب إزالات.. تفجير 16 عقارا بدون ترخيص في الجيزة - صور وفيديو

25 ألف جنيه لا تُرد.. ننشر ضوابط تصاريح التشغيل المؤقتة للمحلات المخالفة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة الحرب على مخالفات البناء، حيث تشهد المحافظة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يرصد حملة الإزالات التي قامت بها المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم إزاله 16عقار مخالف بأحياء الطالبية والهرم والوراق وأبو النمرس وكرداسة في حملات أستمرت على مدار 12 ساعه.

وأكد أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الأعمال شملت إزالة 5 عقارات مخالفة حتي سطح الارض تتراوح أرتفاعاتها ما بين 4 الي 12 دور وتصل مساحات البعض منهم الى 1500 م تم بناءهم بالمخالفة بمنطقة ترعة الأخلاص بحى الطالبية و إزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح أرتفاعتهم ما بين 3 إلى 5 أدوار بمنطقة المجزر الألى بحى الهرم.

وأشار محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل أرتفاعاتهم إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو خضر بمركز أبو النمرس لافتاً انه تم إزالة عقار يصل ارتفاعه إلى 9 أدوار بحى الوراق وازاله 3 عقارات مخالفه بمدينة كرداسة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الاحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانوني.