بـ7 محافظات.. السياحة تسلم 34 فندقًا شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسليم 34 فندقًا في 7 محافظات (البحر الأحمر - جنوب سيناء - القاهرة الكبرى - مطروح - أسوان - بورسعيد - الدقهلية)، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي (شيراتون سومه باي – كاسكيدز - امبريال شمس - صن وينجز وتر ورلد)، و8 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي (تركواز - مارتيم جولي ڤيل الجولف - إيدن روك - سي بيتش - أمواج عيون شرم - إبروتيل بالاس - جاز بلفادير – هالومي)، بالإضافة إلى 10 فنادق بالقاهرة الكبرى هي (بيراميدز - بيراميدز بارك – الواحة - سميراميس انتركونتتنال - مكسيم بالاس كمبنسكي - فورسيزونز نايل بلازا - النيل كمبنسكي - هوليداي إن ستي ستار - هورس هاوس – سلمي).

كما شملت فندقين بمحافظة مطروح هما ريكسوس العلمين، وجولف بورتو مارينا، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق أوسكار، و6 فنادق بمحافظة بورسعيد هي (إيتاب بورسعيد (بورسعيد مصر للسياحة سابقا) - نيو كونتننتال - دي لابوست السياحي - هوليداي السياحي – بانوراما - رستا السياحي)، و3 فنادق بالمنصورة بمحافظة الدقهلية هي (مكة السياحي - مارشال الجزيرة - مارشال المنصورة).

وأوضح العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 266 فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.​