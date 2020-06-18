لجنة الإعلام بـ "القومي للمرأة" تبحث إجراءات المجلس لمواجهة فيروس كورونا
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كتبت - نور العمروسي:
اجتمعت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، عبر تقنية فيديو كونفرانس، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور أعضاء اللجنة.
ووجهت رئيس اللجنة، الشكر لكافة الأعضاء للجهد الذي بذل في رصد الأعمال الرمضانية 2020 وإعداد التقرير النهائي، والذي تم نشره على موقع المجلس وفي كافة وسائل الإعلام.
وناقشت اللجنة، عددا من الموضوعات منها، المعالجة الإعلامية لأزمة فيروس كورونا المستجد في وسائل الإعلام وانعكاسها على المرأة المصرية.
وأكدت الدكتورة سوزان القليني، أن اللجنة خلال الأيام المقبلة ستصدر مجموعة من التقارير المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد، وانعكاساتها على المرأة في مصر.
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