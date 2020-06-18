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الجمعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة

12:30 م الخميس 18 يونيو 2020
الجمعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة

قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق (مساكن عين الصيرة – أرض الجمعية منطقة أبوسفين - مصر القديمة - مساكن روضة السيدة زينب - حي الخليفة - الإباجية - مستشفى مبرة)، لمدة 14 ساعة.

وأضافت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة 10 صباحا يوم الجمعة الموافق 19-6-2020 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل نفس اليوم، وذلك لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مللي المتعارض مع أعمال محطة مترو انفاق الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه مياه الشرب القاهرة

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