محلية النواب: هيئة النقل بالقاهرة تحصل على دعم مليار جنيه ودخلها 300 مليون

كتب - مصراوي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه لا يمكن لأي محايد أن ينكر إنجازات الحكومة، خلال الـ6 سنوات الماضية، وهو ما أكدته الأرقام والشهادات الدولية.

وأكد السجيني، خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي عقدت الثلاثاء، للتعليق على الموازنة العامة للدولة، أن جائحة كورونا من منظور الإدارة المحلية، نرى أنها رب ضارة نافعة، مؤكدا أن الحكومة أدت اداء طيبا، والأرقام الحالية مقارنة بـ 5 سنوات مضت، تضاعفت سبع مرات، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

ووجه السجيني، عدة تساؤلات للحكومة قائلا :"ألم يحن الوقت أن تنتبه الحكومة بمفهوم تضامني وتشاركي، بتوصيات هذا المجلس مع تقنين الأراضي والتسعير المغالى فيه، حتى تتحقق آمال الحكومة في التحصيل".

وأضاف، أن البرلمان لم يستخدم أدواته في ذلك الملف ليس ضعفا أو عدم فهم، ولكن إحساسا بالتحديات التي تواجه الدولة، ولكن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وهي الواقع والفاصل.

وتابع : ألم يحن الوقت أن نأخذ بعين الاعتبار توصيات هذا المجلس في الإصلاحات الهيكلية لعدد من القطاعات، منها هيئة نقل القاهرة وغيرها من الهيئات المختلفة قائلا: "كلنا ماشيين، وكل القيادات بالهيئة وطنيين، ولكن طريقتهم في عرض الموازنة لم تتغير منذ سنوات".

وتابع: هيئة نقل القاهرة تقوم بتحصيل 300 مليون جنيه سنويا، وتحصل على مليار جنيه من وزارة المالية".

وطالب السجيني، الحكومة بضرورة مواجهة الأسواق العشوائية، والاهتمام بالإصلاح الهيكلي، لقطاعات الحكومة المختلفة.