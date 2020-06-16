وزيرة الصحة: مد العمل بمبادرة "صحة المرأة" لـ 12 ساعة
كتب - أحمد جمعة:
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استمرار العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، مناشدة الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل جراحي إلى التسجيل في قوائم الانتظار بالتخصصات المحددة، لسرعة تلقي الخدمة الطبية.
كما أعلنت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بمبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتزويد عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة بدلاً من 7 ساعات لمنع التزاحم.
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