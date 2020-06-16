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وزيرة الصحة تدعو الأطباء والتمريض المتقاعدين للعمل بالعيادات الخارجية

09:16 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
وزيرة الصحة تدعو الأطباء والتمريض المتقاعدين للعمل بالعيادات الخارجية

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة لانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ضمن تعاقد القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية أصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلنت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء، فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، وجميع العاملين بالمنشآت الطبية، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، مؤكدة أن الوطن لن ينسى أبداً تضحياتهم.

وأكدت أهمية الرسالة الإعلامية في إبراز جهود الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة فيروس كورونا

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