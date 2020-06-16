بمسجد السيدة زينب فقط.. الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة المقبلة
كتب - محمود مصطفى:
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ احمد دسوقي مكي مدير إدارة النشر بديوان عام الوزارة، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.
وأشارت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن موضوع خطبة الجمعة عن: أدب المحن (الأدب مع الله عز وجل والأدب مع الخلق)، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.
وأبدت وزارة الأوقاف، اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع، داعية الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
وأكدت وزارة الأوقاف، أن إقامة الجمعة المقبلة الـ19 من يونيو الجاري، قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله ) فقط .
ودعت الله العلي العظيم، أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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