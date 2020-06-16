وزير الطيران: ملتزمون بقرارات الدولة فيما يخص عودة العاملين

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إن المنظمات العالمية للطيران المدني لم توافق على ترك مقاعد خالية داخل الطائرات، وإنما ألزمت الشركات بتعميم الكمامات على الركاب داخل الطائرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الطيران المدني، أننا ملتزمون بقرارات الدولة المصرية فيما يخص حضور وانصراف العاملين بالوزارة.

وتابع: "سلطة الطيران المدني هي التي تحدد ضوابط العمل، ولم نعلن جداول جديدة للرحلات، لأننا نعيد جداول التشغيل، مع الدول التي فتحت مطارتها، ولن نطلب جداول جديدة"، مرجحًا أن فترة التشغيل الأولى ستستغرق وقتًا لحين عودة العمل بشكل طبيعي.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، و رحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.