اليوم.. وصول 8 رحلات تقل 1160 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 16 رحلة طيران تحمل على متنها 2420 راكبا إلى مطارات 4 دول مصر ، والهند، والسودان، وقطر ، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1160 عاملا من العالقين.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الرحلات الـ 8 ستصل إلى 4 مطارات القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج.

وأشار إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1160 عاملا.

وجاءت توقيتات مغادرة الرحلات كالتالي:

- الرحلة الأولى، على طيران فلاي ايجبت رقم 5304 قيام من مطار الكويت الساعة 8.45 وعلى متنها 160 عاملا وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، رقم 1645 الكويتية وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

- الرحلة الثالثة، إير كايرو رحلة رقم 2502 قيام من الكويت 10.00 وعلي متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة.

- الرحلة الرابعة، النيل للطيران رقم 6888 قيام من الكويت 14.00على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة.

- الرحلة الخامسة، على طيران الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت 14.50 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار الإسكندرية.

- الرحلة السادسة، الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة .

- الرحلة السابعة، على طيران أير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30وعلي متنها 145 عاملا تصل إلى أسيوط.

- الرحلة الثامنة، طيران الجزيرة رحلة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار سوهاج، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.