"التموين": تكويد كمامات القماش لضمان صرفها للمستفيدين على البطاقات

كتب- محمد سامي:

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعض الضوابط لمنع التلاعب في توزيع كمامات القماش على بطاقات التموين، حيث وجهت الوزارة شركات الجملة باستلام الكمامات بالمخازن التابعة لها وعمل مطابقة مع الجهة الموردة بالكميات المستلمة ويتم إرسال أصل المطابقة معتمد وموقع من الشركة المستلمة وهيئة الشراء والجهة المسلمة للهيئة العامة للسلع التموينية وإرسال صورة منها للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت وزارة التموين، أن مركز نظم المعلومات بالوزارة سيتولى التنسيق مع شركات البطاقات الذكية بإدراج سلعة الكمامة ضمن السلع الأساسية وإنشاء نظام يسمح بتكويد الكمامات على أن يلزم النظام البقال التموينى بضرورة تسجيل صرف الكمامات للمواطنين على النحو التالى " صفر، أو واحد كمامة أو اثنين لكل بطاقة تموينية".

وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتوفير الكمامات للمواطنين وتوزيعها من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية حيث يصرف سلع للمواطن المقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيه شهريًا على أن يتم توفير 40 مليون كمامة قماشية و سيتم توزيع الكمامات على البقالين التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الخاصة بشركتي الجملة بناء على متوسط عدد البطاقات التموينية لديهم خلال آخر 3 أشهر.