رئيس لجنة مكافحة كورونا: إنتاج دواء فعال لعلاج الفيروس خلال شهرين

كتب - مصراوي:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مقاومة فيروس كورونا المستجد، إنه لا توجد دولة تشخص وباء كورونا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الالكترونية، مشيراً إلى أن هذه الأمور التكنولوجية يجب أن يقتصر دورها عن على تقديم النصائح التي تصدر عن وزارة الصحة.

وأضاف خلال لقاءه، الاثنين، على قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن فيروس كورونا أصبح ضعيفا، والحالات التي لا تستحق الحجز في المستشفيات باتت أكثر، مؤكداً أن الجمهور أصبح أكثر وعيا وحيطة في التعامل مع الأمر.

وأكمل: حتى هذا الوقت ما يهمني هو متابعة أي جديد في الأدوية الجديدة المكتشفة حول الوباء، ومصر دولة قوية جدا، وتسير كل يوم مع العالم، وخلال شهرين على الأكثر سيكون لدينا دواء فعال لمعالجة كورونا.

وأشار إلى أن كل الأدوية التي تنتجها الشركات الروسية واليابانية أو غيرها، تدخل في إطار التجارب والبروتوكول المتبع عالميا في هذا الصدد، وليس دواء نهائيا.

وقال إنه لابد من وجود تعاون مجتمعي كامل، ولا أقول حظر وإنما حذراً مجتمعيا، مشيرا إلى أنه إذا تمت الإصابة لابد من اللجوء إلى الأطباء المتخصصين، وليس أي طبيب، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة، لخدمة الجمهور.