أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بعد الموافقة على قوانين الانتخابات.. النواب يبدأ مناقشة الموازنة غدا

07:27 م الإثنين 15 يونيو 2020
بعد الموافقة على قوانين الانتخابات.. النواب يبدأ مناقشة الموازنة غدا

الدكتور علي عبدالعال

كتب - مصراوي:

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيبدأ غدا مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021، وخطة التنمية عن ذات السنة المالية.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس على مشروع قانون مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة أخرى يوم الأربعاء للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها.

ووافق المجلس اليوم، على مشروع قانون مجلس الشيوخ، في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وأقر المجلس اليوم، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.

اقرأ أيضا:

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الشيوخ ويحيله لمجلس الدولة

علي عبدالعال مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستند.. وزارة الرياضة تعلن ضوابط وإجراءات عودة نشاط كرة القدم في مصر