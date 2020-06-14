بدء تحقيقات الأعلى للإعلام في شكاوى "الأهلي والزمالك" ضد قناتي الناديين

كتب- مصراوي:

بدأ منذ قليل، الاجتماع الذي تعقده لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لفحص الشكاوى الواردة لها، وللتحقيق في الشكاوى الواردة من رئيسي مجلسي إدارة النادى الأهلي والزمالك.

وبدأت اللجنة في الاستماع لإيضاحات الممثل القانوني لقناة الزمالك.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر بيانا من قبل حول أزمة الأهلي والزمالك جاء فيه: "نتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح المجلس أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسي مجلسي، إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين ، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما اليوم الأحد .

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

وأكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي ، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.