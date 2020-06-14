مباحثات السيسي مع رئيس جنوب أفريقيا .. وتعثر مفاوضات سد النهضة أبزر عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، كما سلطت الصحف الضوء على تعثر مفاوضات ملف السد النهضة الإثيوبي واستمرار التعنت الإثيوبي، وتابعت الصحف كذلك جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في عدد من مصانع مدينة 6 أكتوبر.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع المباحثات التي جرت عبر اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث بحثا التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الإفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة (إعلان القاهرة) كما جرى استعرض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول "إن الرئيس استعرض ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف - بالأساس - إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار وتضع حدا لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب مع عودة مؤسسات الدولة وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى وصون مقدراته".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس رامافوزا أشاد بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحبا بمبادرة (إعلان القاهرة) التي تتسق مع جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية الازمة الليبية وإنهاء مخاطر تداعياتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الإفريقية ككل.

وفي شأن آخر، أشارت صحيفة (الأهرام) إلى أن وزارة الموارد المائية والري أكدت استمرار التعنت الإثيوبي، خلال اجتماعات وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا التي تعقد حاليا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزارى الذي عقد أمس بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية.

وذكرت الصحيفة أن متحدث الوزارة أكد أن المقترح الإثيوبي الذي رفضته كل من مصر والسودان يؤكد مجددا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دولتي المصب اللتين تشاركانها في هذه الموارد المائية الدولية.

وفي الشأن الحكومي، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على جولة رئيس مجلس الوزراء التفقدية لمشروعات صناعية وخدمية بمدينة 6 أكتوبر.

وكتبت صحيفة (الأخبار) أن رئيس مجلس الوزراء أكد - خلال الجولة - أن الصناعة على رأس أجندة أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، وأن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بالاجتماع مع رجال الصناعة باستمرار ومواصلة الزيارات الميدانية للمصانع، بهدف تقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة بوجه عام، وأن هذه المرحلة تتطلب من الجميع تكثيف العمل لرفع الطاقات الإنتاجية من أجل التغلب على ما خلفته أزمة كورونا من تداعيات سلبية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بدأ جولته بتفقد المصنع الجديد الذي أقامته شركة (إس إى وايرنج سيستمز إيجيبت) لإنتاج الضفائر الإليكترونية للسيارات الكهربائية، وهي إحدى شركات (سوميتومو) العالمية.

وفي الشأن الصحي.. كتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان (جهود كبيرة لتطوير الرعاية الصحية.. والأنظمة التقليدية لم تعد ملائمة لمكافحة الأوبئة) أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد أن مصر تبذل جهودا لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، أبرزها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرة القضاء على فيروس (سي) والأمراض غير السارية (100 مليون صحة) بالاضافة إلى مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز أسامة الجوهر قوله إن الأنظمة الطبية التقليدية لم تعد ملائمة لمكافحة الأوبئة التي تنتشر بسرعة كبيرة لهذا أصبح متوقعا أن يتم التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهتها.

أمنيا.. سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والتصدي للخارجين عن القانون، حيث نشرت تحت عنوان (ضبط 5668 قضية تموينية و24 تشكيلا عصابيا و1277 بندقية) أن وزارة الداخلية أكدت أنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكاما للسيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله؛ مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واصلت أجهزة الأمن جهودها خلال أسبوع؛ ما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأوضحت الصحيفة أنه في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا جرى ضبط 5668 قضية تموينية متنوعة و11 قضية مقاه مخالفة لقرار الغلق وغلق مكان نشاط تعليمي مخالف وغلق 1529 محلا مخالفا لمواعيد الغلق و31 ألفا و605 سائقين نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات و32 ألفا و674 شخصا و19373 مركبة لمخالفتهم قرار الحظر.

دبلوماسيا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية شارك عن طريق (الفيديو كونفرانس) في الاجتماع الوزاري الأول الذي دعت إليه فرنسا لمبادرة الائتلاف من أجل الساحل لمكافحة الإرهاب ودعم القدرات العسكرية لدول الساحل ومساندتها في مجال التنمية والتكامل الإقليمي، وذلك بمشاركة دول الساحل الخمس وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية المعنية والممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير لوزا استعرض أوجه الدعم الذي تقدمه مصر لهذه الدول على المستوى الثنائي، وفي مجال التدريب العسكري والمشاركة في قوات حفظ السلام في مالي، وطالب أعضاء الائتلاف باتخاذ موقف حازم من الدول التي تقوم بتمويل وتدريب ونقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا في ضوء ما يمثله ذلك من تهديد وخطر على دول الجوار وبصفة خاصة دول الساحل الخمس.