"قومي المرأة" يصدر ملفا بشأن جهود تمكين المرأة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي

كتبت- نور العمروسي:

أصدر المجلس القومي للمرأة ملفا يتضمن جهود تمكين المرأة المصرية خلال 6 سنوات 2014 حتى مايو 2020 منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بأنه خلال ال6 السنوات الماضية فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن العنوان الرئيسي خلال السنوات الماضية هو توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن ذلك يرجع لإيمان الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها حرصاً منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وأكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وأنه لم يعد هناك سقفاً لطموح المرأة المصرية لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

وذكرت الدكتورة مايا مرسي، أن ملف جهود تمكين المرأة المصرية يتضمن أهم الإنجازات التي حصلت عليها المرأة خلال 6 سنوات وتم تقسيمها ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 (التمكين الاقتصادي- التمكين السياسي- التمكين الاجتماعي- محور الحماية متقاطعة مع محوري الثقافة والتشريعات)، كما يتضمن معلومات عامة عن وضع المرأة في مصر .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المرأة المصرية تولت مناصب لم يسبق أن تولتها كمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي، ومنصب محافظ، بخلاف 25% من مقاعد البرلمان، و 31 % من نواب المحافظين، وبدأ كل هذا بإعلان الرئيس عام 2017 عاماً للمرأة، لكن الأمر لم يقتصر على عام واحد بل كانت أعواماً متتالية للمرأة، فعملت الحكومة على عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، إلى جانب تصريح الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق .