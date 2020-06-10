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بسبب كورونا.. "أنيسة حسونة" تطالب بالتصويت الإلكتروني في انتخابات النواب والشيوخ

08:30 م الأربعاء 10 يونيو 2020
بسبب كورونا.. "أنيسة حسونة" تطالب بالتصويت الإلكتروني في انتخابات النواب والشيوخ

النائبة أنيسة حسونة

كتب- مصراوي:

صرحت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأن القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات في المادة الثالثة منه أعطى الحق للهيئة بأن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، في كل أو بعض مراحل إجراء الانتخابات النيابية والبرلمانية.

كما أجاز القانون الاستعانة بمن تراه الهيئة الوطنية للانتخابات من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

وتابعت حسونة: القانون أعطى لنا الحل كي نتلافى انتشار فيروس كورونا وفي ذات الوقت إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب لاسيما ونحن في أشد الاحتياج إلى المؤسسة التشريعية لاستكمال خارطة الإصلاح الاقتصادي وإصدار التشريعات اللازمة لذلك.

وأوضحت: آن الأوان أن تكون مصر في مصاف الدول التي تتجه للتصويت الإلكتروني، خصوصا أن مصر لديها من الإمكانيات والآليات الفنية والتقنية ما يتناسب مع ذلك.

وأضافت أنيسة حسونة، أنه قد آن الأوان لاستخدام التصويت الإلكتروني ليزيد من ضمانات التصويت والاتجاه نحو المزيد من الشفافية والديمقراطية الانتخابية.

أنيسة حسونة مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات فيروس كورونا مجلس الشيوخ

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