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تحت 18 عامًا.. الحكومة توافق على مشروع قانون "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

06:19 م الأربعاء 10 يونيو 2020
تحت 18 عامًا.. الحكومة توافق على مشروع قانون "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول بحث عدد من الملفات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، ينص على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً، ولم يجاوز سنه 18 سنة، في مجالات الثقافة والفنون.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.

وتشمل الجائزة منح مبلغ مالي للفائز، في مجالات الثقافة، ومثله في مجال الفنون، إلى جانب قضاء الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة مدة لا تجاوز 3 أشهر، خلال العطلة الدراسية الصيفية في إحدى المدن المصرية، رفقة مشرف مختص من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ومنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير".

وتمت الموافقة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع.​

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