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منها الغاز والنفط.. الإمارات تعلن وظائف خالية للوافدين في عدة قطاعات

05:18 م الأربعاء 10 يونيو 2020
منها الغاز والنفط.. الإمارات تعلن وظائف خالية للوافدين في عدة قطاعات

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان اليوم، قالت الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، قدمت عبر منصة سوق العمل الافتراضي التابعة لها، عددًا من الوظائف في مجالات متنوعة لغير المواطنين، الذين تأثرت جهاتهم التي كانوا يعملون بها جراء تداعيات انتشار فيروس "كورونا" شملت تخصصات عدة، تتناسب مع مختلف المؤهلات التعليمية، وبرواتب مجزية لبعض الوظائف بشرط توفر خبرة تزيد على 15 سنة.

وتصدرت الوظائف في قطاع النفط والغاز، أكثر الوظائف المعروضة، تلاها قطاع الإنشاءات والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيات المعلومات، وتوزيع المواد الغذائية والإدارة.

كما طرحت مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من خبرات الموظفين، تخصصات في جميع الأعمال المرخص لها في الدولة، إضافة إلى تقديم بعضها فرص العمل الإضافي.

محمد سعفان الإمارات وزارة القوى العاملة النفط الغاز

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