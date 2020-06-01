محافظ الجيزة: تعقيم مقار صرف المعاشات والتأكد من ارتداء الكمامات (صور)

كتب- أسامة علي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، مجهودات رش وتطهير مقار صرف المعاشات بمكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، حيث تم البدء في صرف المعاشات بدء من اليوم.

وشدد "راشد"، على التأكد من ارتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات حفاظًا على سلامتهم ولمجابهة فيروس كورونا، لافتًا إلى إنه تم إقامة خيام وتوفير كراسي أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلات تطرأ وحلها فورًا.

وفى نفس الإطار، تابع محافظ الجيزة، حملات الزيارات المنزلية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد"، من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، حيث كلف محافظ الجيزة بإجراء الكشف والإطمئنان على الحالة الصحية للحالات الإيجابية المصابه بفيروس كورونا والمخالطين لهم، مؤكدًا توزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث يتم تحديد موعد لأخذ المسحة بعد انتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية كما يتم التواصل تليفونيًا مع الحالات على مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الأدوية لهم.