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تنفيذا لتعليمات الحكومة.. التزام تجار سوق الجملة بأكتوبر بارتداء الكمامات "صور"

12:47 م الإثنين 01 يونيو 2020
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  • عرض 54 صورة
  • عرض 54 صورة
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  • عرض 54 صورة
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  • عرض 54 صورة
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  • عرض 54 صورة
  • عرض 54 صورة
  • عرض 54 صورة
  • عرض 54 صورة
  • عرض 54 صورة
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كتب- محمد نصار:

تصوير- مصطفى الشيمي:

حرص جميع تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر على ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تعاملاتهم داخل السوق، اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك تفعيلا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بفرض ارتداء الكمامة بشكل إجباري على المواطنين بداية من أمس الأول السبت، ضمن إجراءات الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وكان مجلس الوزراء قرر عودة العمل بشكل تدريجي في القطاعات والمؤسسات المختلفة بداية من السبت بإجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، في حين مازال الإغلاق مستمرا في عدد آخر من القطاعات والنشاطات وعلى رأسها الأحداث الرياضية وتعليق الصلاة في المساجد والكنائس وغيرها.

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