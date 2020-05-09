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الطيران المدني: بدء تطبق إجراءات التباعد بين الركاب في المطارات

10:54 م السبت 09 مايو 2020
الطيران المدني: بدء تطبق إجراءات التباعد بين الركاب في المطارات

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول في مطارات الجمهورية، بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا.

صرحت بذلك مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، وقالت إن الإجراءات تضمنت توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالمطارات، ووضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدي أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

وتشهد المطارات المصرية استعداداث مكثفة لبدء تشغيل الطيران الداخلي، تنفيذًا لقرار الحكومة بتشغيل المنشآت الفندقية بمعدل 50% اعتبارًا من منتصف مايو الجاري، تنشيطًا لقطاعي السياحة والطيران.

مطار القاهرة كورونا

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