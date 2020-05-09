الأرصاد تعلن طقس 6 أيام.. موجة شديدة الحرارة في هذا التوقيت (تصل 40 درجة)



كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس نهاية الأسبوع.



السبت

يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع انتشار الشبورة المائية والرياح معتدلة، يكون لطيف نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب حركة الملاحة البحرية.



كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على شمال الصعيد، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، حار نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (29 – 16)، والوجه البحري (29 – 16)، والسواحل الشمالية الغربية (23 – 16)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (24 – 16)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (32 – 22)، وشمال الصعيد (30 – 17)، وجنوب الصعيد (36 – 21).



الأحد

يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وجود شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما يكون مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد، وحار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.



وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (29 – 16)، والوجه البحري (29 – 16)، والسواحل الشمالية الغربية (24 – 16)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (24 – 16)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (31 – 22)، وشمال الصعيد (31 – 18)، وجنوب الصعيد (36 – 22).





الاثنين

يسود طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتجلة على السواحل الشمالية الغربية واليواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



ويسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد، شديد الحراراة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.



وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (32 – 16)، والوجه البحري (31 – 16)، والسواحل الشمالية الغربية (26 – 16)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (25 – 16)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (34 – 22)، وشمال الصعيد (34 – 18)، وجنوب الصعيد (37 – 22).





الثلاثاء

يسود طقس حار نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مع وجود شبورة مائية صباحا، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على الوجه البحري والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحا، ومعتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



كما يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.



وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (34 – 17)، والوجه البحري (33 – 17)، والسواحل الشمالية الغربية (29 – 17)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (26 – 16)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (35 – 22)، وشمال الصعيد (37 – 19)، وجنوب الصعيد (39 – 23).



الأربعاء

يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح ما بين معتدلة إلى نشطة مع شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة نهارا لطيق ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



ويسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية ونشاط رياح على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.



وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (36 – 19)، والوجه البحري (35 – 19)، والسواحل الشمالية الغربية (30 – 19)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (27 – 18)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (37 – 24)، وشمال الصعيد (39 – 20)، وجنوب الصعيد (40 – 25).



الخميس

يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح نشطة على شمال الصعيد.



وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (36 – 19)، والوجه البحري (35 – 19)، والسواحل الشمالية الغربية (28 – 19)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (28 – 18)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (37 – 24)، وشمال الصعيد (40 – 21)، وجنوب الصعيد (40 – 25).