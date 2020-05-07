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الأوقاف: صرف ٢ مليون جنيه قبل العيد للأسر الأولى بالرعاية.. الأٍسبوع المقبل

07:41 م الخميس 07 مايو 2020
الأوقاف: صرف ٢ مليون جنيه قبل العيد للأسر الأولى بالرعاية.. الأٍسبوع المقبل

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء الإدارة المركزية للبر من خلال إداراتها بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمعهورية، الأسبوع المقبل، صرف مبلغ ٢ مليون جنيه كدفعة أولى تحت حساب صدقة الفطر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه يمكن المساهمة في مشروع " صدقة الفطر" من خلال حساب البر العام رقم:

(788999/ 450/ 9) بالبنك المركزي أو من خلال التبرع بموجب إيصال رسمي بالمبلغ سواء أكان زكاة فطر أو نذر أو صدقة ، وذلك من خلال جميع إدارات الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية.

كانت وزارة الأوقاف، قررت الاستجابة لطلب العديد من المواطنين في تلقي صدقة الفطر أو بدل الإطعام أو الكفارات أو فدية الصيام، أو بدل موائد الرحمن، أو زكاة المال أو الصدقات العامة، لصرفها في مصارفها الشرعية.

وزارة الأوقاف عيد الفطر

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