الزراعة: توريد 1.6 مليون طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

كتب - أحمد عبدالمنعم:

عرض الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، تقريرا أفاد توريد مليون و644 ألف طن حتى الآن بزيادة قدرها 716 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 928 ألف و265.

وأشار الشناوي، إلى أنه تم حصاد مليون و900 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام والتي بلغت 3.4 مليون فدان.

وشدد السيد القصير وزير الزراعة، على ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح، لحل المشاكل التي تواجه المزراعيين على أرض الواقع وتسهيل عملية التوريد.

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان لها الخميس، أن ذلك يأتي في إطار متابعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لعمليات حصاد وتوريد محصول القمح.