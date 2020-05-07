لمواجهة كورونا.. "قومي المرأة" يطلق مبادرة "الصحة النفسية أولوية"

كتبت- نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبادرة "صحتنا النفسية اولوية" ، بالشراكة مع عدة شركاء من ضمنهم سيف كيدز وشيزلونج، وبرعاية مجلة وموقع ايجيبت توداي، ليتم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس والشركاء بدءًا من اليوم.

وتتضمن المبادرة، بحسب بيان للمجلس القومي للمرأة، مجموعة من الفيديوهات التوعوية يقدمها مجموعة من الإخصائيين النفسيين ومؤسسات دعم الصحة النفسية للمرأة المصرية ورفع الوعي لدى المواطنين والمواطنات بأهمية الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المبادرة جزء هام من جهود الدولة لتوعية المواطنين، مشددة على أهميتها في تقديم العديد من النصائح المهمة وتقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية.

ووجهت مايا مرسي، الشكر للإعلام المصري لنشره الوعي للمواطنين في هذه المرحلة الحرجة.

وأكدت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة، أن خدمات الصحة النفسية للمرأة هي جزء من الخدمات الأساسية التي يجب توافرها للسيدات والفتيات، خاصة في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا، وأن هذه المبادرة من شأنها أن توضح كيفية التعامل مع الأزمة بأفضل السبل.

ويتضمن الفيديو الأول بعنوان "التوازن في زمن الكورونا"، تأثير الوضع الحالي على الصحة النفسية وما هي الخطوات الممكن اتخاذها لعبور هذه الأزمة بسلام.