هننزل المدارس إزاي في سبتمبر؟.. طارق شوقي يكشف سيناريوهات العام الجديد أمام البرلمان

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحكومة تدرس الآن سيناريوهات المنظومة التعليمية بالعام الدارسي الجديد، والتي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر المُقبل، خصوصًا أن موضوع كورونا "واضح إنه قاعد ومش مشكلة وقتية".

وأضاف شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى؛ لمناقشة الموازنة العامة الجديدة 2020- 2021: "كل الدوشة الآن على الثانوية العامة؛ ولكن السؤال الأهم الآن، هو: هننزل ازاي المدارس في سبتمبر المقبل؟ وهعمل إيه في التعليم السنة الجاية؟ وهنعقم الطلاب ازاي؟ خصوصًا أن بوابة التعقيم الذاتي الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "العالم بعد جائحة كورونا مختلف؛ ولكنْ هناك أيضًا جانب إيجابي؛ خصوصًا أن المنصة الإلكترونية الآن يمكن الاستفادة منها لتقسيم العملية التعليمة من خلالها بين التعليم بالمدرسة والتعليم أون لاين، وبالتالي تخفيف الضغط على الفصول والمدارس".

وأوضح شوقي: "لو كانت جائحة فيروس كورونا تأخرت عام آخر، ماكُناش هنضطر لنزول طلاب الثانوية العامة للجان من الأساس".

ونوه شوقي بأن بنك المعرفة شهد خلال شهر مايو نحو 80 مليون مشاهدة، قائلًا: "الطلاب وأولياء الأمور لما اضطروا دخلوا على بنك المعرفة، واكتشفوا أن فيه ثروة غير مستغلة"، وهناك منظمات دولية بـ52 دولة طلبت منَّا بنك المعرفة؛ لاستخدامه بعد نجاحه في الأزمة الأخيرة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الأزمة الأخيرة اضطرتنا إلى عمل نظام جديد لتقييم نحو 15 مليون طالب، وهذا الأمر ساعدنا جدًّا خلال الفترة الماضية؛ خصوصًا في زرع ثقافة جديدة داخل الطلاب لا تعتمد على مجرد الحفظ والإجابة عن الأسئلة في الامتحان.

وتابع شوقي بأن هناك الآن منصة افتراضية للتعليم داخل 55 ألف مدرسة بها فصول افتراضية ويشارك من خلالها 15 ألف طالب ومعهم على نفس المنصة أولياء الأمور والمعلمون، يتشاركون جميعًا في المنظومة التعليمة "الموضوع أشبه بالفيسبوك؛ ولكن على مستوى المدرسة، فالرهان على الناس كان جيدًا جدًّا".