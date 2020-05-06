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كورونا في 24 ساعة| تجاوزنا 7 آلاف حالة.. وتطوير لقاح نهاية ٢٠٢٠

06:30 ص الأربعاء 06 مايو 2020
كورونا في 24 ساعة| تجاوزنا 7 آلاف حالة.. وتطوير لقاح نهاية ٢٠٢٠

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم، عددًا من الأحداث المهمة المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار، إعلان الولايات المتحدة، تطوير لقاح لكورونا في نهاية ٢٠٢٠ ممكن لكنه غير أكيد، كما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 388 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 16 حالة جديدة.

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