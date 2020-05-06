كورونا في 24 ساعة| تجاوزنا 7 آلاف حالة.. وتطوير لقاح نهاية ٢٠٢٠

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم، عددًا من الأحداث المهمة المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار، إعلان الولايات المتحدة، تطوير لقاح لكورونا في نهاية ٢٠٢٠ ممكن لكنه غير أكيد، كما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 388 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 16 حالة جديدة.

الصحة الأمريكية: تطوير لقاح لكورونا في نهاية ٢٠٢٠ ممكن لكنه غير أكيد

فلسطين: 70 وفاة و1286 إصابة في صفوف أبناء الجالية بالخارج

كيف ستعمل صالونات الحلاقة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق؟

لليوم الثامن على التوالي.. الأردن يسجل صفر إصابات

فرنسا تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا في آخر ستة أيام

بريطانيا تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا في أوروبا

فرنسا تسجل 330 وفاة جديدة بكورونا

ترامب: قريبًا سنحدد أصل فيروس كورونا

298 راكبا.. وصول أول رحلة للعالقين بالكويت إلى مطار القاهرة

تجاوزنا 7 آلاف حالة.. الصحة: 388 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

"محضرتش عيد ميلاد بنتي".. قصة ممرضة قضت 30 يومًا بمستشفى العزل في القليوبية- صور

وباء كورونا يواصل تفشيه في روسيا

لا يتأخرون علينا.. وزير المالية يكشف للنواب عن محاور التنسيق مع صندوق النقد الدولي

قطر تسجل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابات كورونا في إيران تقارب المئة ألف