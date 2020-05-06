الحجز يبدأ الأحد.. خطوات الحصول على شقة بـ"سكن مصر" إلكترونيًا بالأسبقية (صور)

كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز المرحلة جديدة من شقق سكن مصر، يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو.

المرحلة الجديدة من شقق سكن مصر، يصل عددها إلى 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير)، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وللتقديم في حجز شقق "سكن مصر" يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك: (www.hbd–reservation.com)، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online".

حصل "مصراوي" على الأسعار الخاصة بشقق سكن نصر، حيث بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا بما يعني وصول سعر الوحدة 106 مترًا نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار لـ811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا بـ880 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور، وصل سعر المتر لـ6070 جنيهًا ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا إلى 698 ألف جنيه.

أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترا نحو 572 ألف جنيه.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترا نحو 790 ألف جنيه.

ووصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة إلى 3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه.

وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار نحو 368 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 395 ألف جنيه.

نظم السداد

- يتم سداد 50 ألف جنيه مقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

- يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.

- في حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.​