رئيس النواب: علينا جميعًا أن نتضامن.. لا فرق بين غني وفقير
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن على جميع المصريين التضامن، مضيفًا أنه لا فرق اليوم بين غني وفقير.
وأضاف عبدالعال على هامش الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، أن رجال الأعمال ساهموا بطريق مباشر أو غير مباشر في رعاية الأسر المحتاجة اجتماعيًا، موضحًا أنه لا يجب التوظيف السياسي للأزمة.
وقال: "نتمنى أن نصل إلى أن يتم ضخ جميع الفوائض بالبنوك داخل الاقتصاد المصري، وأن انتمي لمحافظة هي بشهادة جهاز التعبئة والإحصاء أفقر محافظة في مصر، وجميع النواب جاءوا من دوائر تعاني".
مضيفًا أنه يجب أن نوزع المعاناة على بعضنا البعض، متابعًا: "نحن لا نجلد الذات، والمحاسبة بعد انتهاء الأزمة، وأي واحد، له نقد أو تحفظ، عليه أن يؤجله إلى ما بعد انتهاء الأزمة".
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