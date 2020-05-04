نقيب المحامين يقدم بلاغ بالاستيلاء على أموال النقابة

كتب- مصطفى علي:

تقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا عن الاستيلاء على ما إجماليه 537857 جنيه من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة قيد برقم 463/200 أموال عامة عليا.

وبحسب بيان، قدم بتاريخ 3/5/2020 ملحقًا لهذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا عن الاستيلاء على ما إجماليه 306682 جنيه من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية لجنوب القاهرة، علمًا بأن النقابتين المبلغ ضدهما لم تتقدما حتى تاريخه بالحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019، وبيان الإيرادات والمصروفات من أول عام 2020 حتى أخر مارس 2020، والموازنة التقديرية عن العام الجديد والمطلوبة منهما منذ 4/4/2020.