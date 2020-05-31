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وفاة رئيس قسم القلب بمعهد القلب بفيروس كورونا

10:25 م الأحد 31 مايو 2020
وفاة رئيس قسم القلب بمعهد القلب بفيروس كورونا

معهد القلب

كتب- أحمد جمعة:

نعى الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ونواب رئيس الهيئة وجميع العاملين بالهيئة، الدكتور محمد فريد الجندي رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومي، الذي وافته المنية اليوم الأحد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 ".

وفي وقت سابق، نعت نقابة الأطباء الدكتور أحمد محمود أبو صادق استشاري أنف واذن وحنجرة والذي توفي بمستشفى الصداقة بأسوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفاة طبيب معهد القلب فيروس كورونا محمد فريد الجندي

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