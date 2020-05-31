​أكبر محافظة إصابة بـ"كورونا" وتفاصيل العزل المنزلي.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة اليوم

كتب- أسامة علي:

عقد اليوم الأحد، في مقر وزارة الدولة للإعلام، مؤتمر للإعلان عن ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا المستجد" بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وينشر "مصراوي" أبرز ما جاء في المؤتمر..

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