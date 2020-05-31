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​أكبر محافظة إصابة بـ"كورونا" وتفاصيل العزل المنزلي.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة اليوم

07:42 م الأحد 31 مايو 2020
​أكبر محافظة إصابة بـ"كورونا" وتفاصيل العزل المنزلي.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة اليوم

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أسامة علي:

عقد اليوم الأحد، في مقر وزارة الدولة للإعلام، مؤتمر للإعلان عن ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا المستجد" بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وينشر "مصراوي" أبرز ما جاء في المؤتمر..

- وزيرة الصحة: نحو 23.500 إصابة بفيروس كورونا

- بها 7000 حالة.. وزيرة الصحة تكشف المحافظة الأولى في إصابات كورونا

- لأول مرة.. الصحة تعلن ترتيب إصابات كورونا بجميع المحافظات: 7 آلاف في القاهرة

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- "42 % من المصابين".. الصحة تتوسع في العزل المنزلي لمصابي كورونا

هالة زايد وزارة الصحة وزارة الدولة للإعلام فيروس كورونا العزل الصحي

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