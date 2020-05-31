بها 7000 حالة.. وزيرة الصحة تكشف المحافظة الأولى في إصابات كورونا

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى في نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد، من إجمالي المصابين فى مصر بواقع حوالى 7000 مصاب.

وأضافت زايد، من خلال رسم توضيحي أعلنته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الدولة للإعلام: أن إجمالي الإصابة بفيروس كورونا فى مختلف المحافظات بلغ 23449 على مستوى محافظات الجمهورية .

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل أعضاء الفريق الطبي الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجة فيروس كورونا، مؤكدة أن الوزارة توسعت في مستشفيات علاج كورونا من 18 مستشفي إلى 376، فيما كشفت أن الوزارة تمتلك 35 ألف سرير.

وتابعت: إننا نعمل بتكامل منذ اللحظة الأولي وبتنسيق في دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

ودعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا، الذين مر أسبوعين على شفاءهم، التبرع بالبلازما فى مراكز نقل الدم، لمساعدة الحالات الحرجة​