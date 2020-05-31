رغم إصابة 5 نواب بـ"كورونا".. متحدث البرلمان: مستمرون في انعقاد الجلسات دون تأجيل

كتب- مصراوي:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن المجلس سيعقد جلساته العامة المقبلة في موعدها المقرر مسبقًا، يوم الأحد المقبل، دون تأجيل.

وأوضح حسب الله، ردًّا على زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بين النواب اليومين الماضيين، أن ذلك أمر طبيعي؛ نظرًا لوجود النواب بين المواطنين لبحث مشكلاتهم والقيام بدورهم خلال تلك الأزمة التي تواجه البلاد.

وأشار متحدث البرلمان إلى أن المجلس سيواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والتي سبق وقام بها خلال الجلسات الماضية.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي إصابة النائب عيد هيكل، بفيروس كورونا ليسجل الإصابة الخامسة بين أعضاء البرلمان؛ حيث كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن إصابة النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب عن بني سويف، بفيروس كورونا، فضلاً عن إصابة النائبتين شيرين فراج ونشوى الديب، إلى جانب النائب عمرو وطني.

كان المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، قال إن النائب عمر وطني الذي أُصيب بـ"كورونا" يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة، وحالته مستقرة.

وتابع الأمين العام للمجلس بأن هناك تواصلًا مستمرًّا مع النائب، وتجرى له التحاليل والفحوصات اللازمة، ويلقى العناية المطلوبة.