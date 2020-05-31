"مستقبل وطن" يشكل غرفة عمليات لدعم مصابي كورونا المعزولين منزليًا بالصف

أعلنت أمانة مركز الصف بحزب مستقبل وطن، عن تشكيل غرفة عمليات لإدارة أزمة مصابي فيروس كورونا بقرى ومدينة مركز الصف وتقديم الدعم النفسي والعيني للمصابين المعزولين في المنزل .

وقال المستشار عربي زيادة، أمين الحزب، إن الهدف من غرفة العمليات التكفل بالأسر التي أصيب أحد أفرادها بفيروس كورونا ويخضع للعزل المنزلي وإمدادهم بالأدوية والمواد الغذائية والمطهرات والكمامات وكل ما يحتاجونه، على أن يتم توصيل هذه المواد إلى منازلهم .

وتابع زيادة: الحزب سيقوم أيضا بتطهير المنازل والشوارع التي اكتشف إصابة أحد المواطنين بها بالفيروس، ومساعدة المصابين في توعية أهاليهم بكيفية العزل وكيفية حماية من يقوم بخدمتهم من أهاليهم من أي مخاطر وسنتابع وصول العلاج لهم .

وأكد زيادة ، أن ما يقوم به الحزب هو واجب نحو أهاليهم في تقديم الدعم والعون لهم داعيا الله أن يرفع عن مصر الوباء .

وخصصت غرفة العمليات بأمانة الحزب بالصف مجموعة من الأرقام لتلقي بيانات وأسماء المصابين المعزولين منزليًا لبداية تقديم الدعم لهم ومساعدتهم .

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