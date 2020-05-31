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7 إجراءات من "القابضة للكهرباء" تمهيدًا لعودة العاملين من إجازة العيد

06:00 ص الأحد 31 مايو 2020
7 إجراءات من "القابضة للكهرباء" تمهيدًا لعودة العاملين من إجازة العيد

رئيس الشركة القابضة للكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخاذ عددٍ من الإجراءات التالية بمختلف مواقع العمل، تزامنًا مع بدء عودة العاملين بمختلف الشركات لعملهم بعد قضائهم إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي إطار التعليمات والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والمتعاملين من الخارج، قررت الشركة التالي:

1- حتمية ارتداء الكمامات لجميع العاملين والمتعاملين.

2- إجراء كشف حرارة على جميع العاملين والمتعاملين ومنع دخول أي شخص تتعدى درجة حرارته القيم الطبيعية.

3- تخفيض عدد العاملين للحد الأدنى المطلوب لتسيير الأعمال، وتحقيق أكبر قدر من التباعد بين العاملين.

4- تعقيم وتنظيف مواقع العمل ووسائل نقل العاملين بشكل مستمر.

5- تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين لتقليل الأعداد داخل أماكن تقديم الخدمات مع الاهتمام بالتعقيم والتهوية الدائمة.

6- تقليل حركة انتقال العاملين بين المحافظات.

7- الالتزام بكافة التعليمات السابقة الخاصة بالفئات المستثناة من الحضور لمواقع العمل أو المسموح لهم بالعمل بالتناوب بينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفة تلك الضوابط والتعليمات.

الشركة القابضة للكهرباء إجازة عيد الفطر فيروس كورونا

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