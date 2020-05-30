​​"قصة نجاح أسطورية".. برلماني يشيد بجهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية

(مصراوي):



قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن الدولة أظهرت اهتمامًا كبيرًا لتطوير المناطق العشوائية، مشيدًا بجهود الحكومة في التعامل مع ملف العشوائيات الخطرة بعد التوجيهات الرئاسية المستمرة بالقضاء على هذه البؤر قبل انتهاء عام 2020.

وأوضح زين الدين، خلال حديثه اليوم السبت، أن مصر سطرت قصة نجاح أسطورية في التصدي للعشوائيات؛ وهي المشكلة التي نمت على مدى عقود وتجاهلتها الحكومات المتلاحقة، إلى أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خوض التحدي، وحل المعضلة التي أعيت الجميع.

وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان إلى أن سكان العشوائيات يعانون مشكلات عديدة ترتبط بظروف الحياة اليومية؛ كونهم يعيشون في حجرات منفصلة ودورات مياه مشتركة، مما يترتب عليه العديد من المشكلات، بالإضافة إلى عدم وجود صرف صحي، حيث يعتمد قاطنوها على الخزانات والبيارات التي يتم نزحها كل شهر، إضافة إلى انتشار التلوث الناتج عن عملية طفح الخزانات المستمر ورشح المياه بالشوارع وانتشار أكوام القمامة إلى جانب مخلفات المواشي والأغنام والحشرات الضارة التي أدت إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بين سكان تلك المنطقة؛ مما يعد افتقارًا إلى الحد الأدنى من الحياة الآدمية.

وأضاف زين الدين أن الدولة لا تترك المناطق بعد تسكينها؛ بل تعمل بشكل مستمر على صيانتها ومتابعة القاطنين وتطوير سلوكهم، وهو ما يضمن المحافظة على مجتمعهم الجديد وعدم تدهوره بشكل يخلق مشكلات جديدة.

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