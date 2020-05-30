​"الوطنية للصحافة" توقع بروتوكولات طبية لعلاج مرضى كورونا بالمؤسسات القومية

(مصراوي):

وقعّت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال).

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنها تتكفل بتكلفة بروتوكول العلاج، في إطار حرصها على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، مضيفة أن ذلك إيمانًا منها بأهمية التكاتف في مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة، أنها أبرمت اتفاقًا آخر مع كلية الطب – جامعة عين شمس لاستقبال حالات الرعاية في مستشفى عين شمس التخصصي وحالات العزل في المستشفيات التابعة للجامعة.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة ستقدم تيسيرات وتسهيلات ضخمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مشاركة منها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الهيئة وإشراف السادة الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:

عبدالله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف

مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط

محمد عبدالهادي علام لمتابعة أخبار اليوم

محمد الهواري لمتابعة دار التحرير

شارل المصري لمتابعة الأهرام

سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف

وبدأت المؤسسات الصحفية القومية على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100 ألف جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي:

محمد حسن الأهرام

طاهر قابيل الأخبار

عبدالرازق توفيق دار التحرير

أحمد باشا روزاليوسف

عاطف عبدالغني دار المعارف

أحمد أيوب دار الهلال

إبراهيم نوفل الشركة القومية للتوزيع

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