وزيرة الصحة: مسحة كورونا ليست أساس التشخيص.. الأهم الأعراض والتحاليل

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إجراء تحليل "PCR" للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لم يعد الأساس في تشخيص الحالات والتأكد من إيجابيتها.

وأضافت زايد في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت: "نحن في وقت زيادة حالات كورونا، فأي أعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة وإسهال سنعتبره كورونا، وسيتم إجراء أشعة وتحاليل مع البدء فورا في علاج كورونا ثم إجراء المسحة بعد ذلك".

وتابعت: "المسحة أداة للتشخيص ثانوية، الأساس لدينا إجراء الأشعة ولو أظهرت التهابًا رئوياً سيتم البدء فورا في العلاج دون انتظار إجراء مسحة".

وأوضحت الوزيرة أنه تم إتاحة العلاج في أكثر من 360 مستشفى للفحص والتشخيص، بخلاف 5300 وحدة صحية بها علاج كورونا للحالات البسيطة، و65 سيارة متنقلة لتوفير العلاج حتى للمخالطين وبها أدوية وإرشادات وكمامات.