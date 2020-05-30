تزامنًا مع عودة تشغيل القطارات والمترو.. وزير النقل يتفقد محطتَي مصر والشهداء

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، اليوم السبت، بدأها بمحطة مصر للسكك الحديدية؛ حيث تفقد شبابيك التذاكر واطمأن على التزام المواطنين بالوقوف وفقًا لعلامات التباعد عند شبابيك التذاكر؛ حيث وجه قيادات السكك الحديدية بتنفيذ هذه العلامات في كل المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحاماً؛ حفاظًا على صحة وسلامة الركاب في ظل تفشي فيروس كورونا.



وشدد الوزير على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين الكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية؛ خصوصًا مع توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات؛ بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.



جاء ذلك تزامنًا مع عودة تشغيل حركة قطارات السكك الحديدية والمترو، وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بارتداء المواطنين الكمامات في وسائل المواصلات العامة؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، ولمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا في المحطات والقطارات، وللاطمئنان على تقديم كل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتسهيل تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية والمترو.



وتفقد وزير النقل أرصفة المحطة وعددًا من القطارات الموجودة بها، ومنها قطار 185 (القاهرة- بنها- الزقازيق- بورسعيد)؛ حيث التقى عددًا من الركاب.



وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة لارتداء الكمامات في كل وسائل النقل الجماعي؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن كل العاملين في وزارة النقل في خدمة المواطن المصري، مشيدًا بما رآه خلال الجولة اليوم من حرص المواطنين على ارتداء الكمامة في وسائل النقل. وقد أشاد عدد من الركاب بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية.



وشدد الوزير، خلال الجولة، على انتظام جداول التشغيل بما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا)، بالتزامن مع تشغيل هيئة السكك الحديدية عدد ٦٦٤ قطارًا يوميًا على الوجهين القبلي والبحري، بدءًا من اليوم، واستمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكك الحديدية، وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكل المحطات والقطارات، ونشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وضرورة الالتزام بارتداء الركاب الكمامات في وسائل النقل الجماعي؛ ومنها السكة الحديد عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات التي تتوافر فيها هذه الخاصية، وكذلك تعميم نشر ملصقات التوعية بذات الشأن في كل المحطات.



وتفقد الوزير محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق؛ للاطمئنان على انتظام حركة قطارات المترو بالتزامن مع عودة تشغيل المترو من الساعة السادسة صباح اليوم؛ حيث تفقد الوزير شبابيك التذاكر وشاهد التزام المواطنين بالوقوف وفقًا لمسافات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر؛ حفاظًا على سلامة وصحة الركاب، وكذلك التزام العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم بارتداء الكمامات، وباستخدام صرافي التذاكر الكحول المطهر بشكل مستمر.



ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس والحرص على ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات، والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي؛ ومنها مترو الأنفاق، خصوصًا أنه تم توفير كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر؛ حفاظًا على سلامة وصحة الركاب والدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق في حالة وجود أية كثافات من الركاب أو أي ازدحام بالمحطات مع الوجود المستمر لقيادات شركة المترو في مختلف المحطات لمتابعة كل الإجراءات المشار إليها.