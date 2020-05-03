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بحثا إقامة معرض أثري.. مصطفى وزيري يلتقي سفير التشيك

03:59 م الأحد 03 مايو 2020
بحثا إقامة معرض أثري.. مصطفى وزيري يلتقي سفير التشيك

مصطفى وزيري يلتقي سفير التشيك

كتب- محمد عاطف:

التقى صباح اليوم الأحد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسفير دولة التشكيك بالقاهرة السفير "يان فوليك" لمناقشة موضوع إقامة معرضا للآثار المصرية بالمتحف القومي في مدينة براغ، بجمهورية التشيك لمدة ٤ أشهر في الفترة من يونيو ٢٠٢٠ إلى أكتوبر ٢٠٢٠.

حضر اللقاء مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاح، والذي أوضح أن المعرض سيحمل اسم "ملوك الشمس" وسيعرض ٩٠ قطعة أثرية من مكتشفات البعثة الأثرية التشيكية العاملة بجبانة أبو صير الأثرية.

مصطفى وزيري سفير التشيك معرض أثري

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