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كورونا في الوطن العربي: 225 ألف إصابة.. ودولة لم تسجل حالات

10:33 م السبت 23 مايو 2020
كورونا في الوطن العربي: 225 ألف إصابة.. ودولة لم تسجل حالات

كورونا

إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 225 ألف و 124 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 2855 حالة.

تصدرت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت قائمة الدول العربية، من حيث إجمالي عدد الإصابات، وحققت مصر قفزة جديدة في أعداد الوفيات.

بينما لم تسجل فلسطين حالات إصابة جديدة اليوم.

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