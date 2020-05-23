كورونا في الوطن العربي: 225 ألف إصابة.. ودولة لم تسجل حالات
إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 225 ألف و 124 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 2855 حالة.
تصدرت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت قائمة الدول العربية، من حيث إجمالي عدد الإصابات، وحققت مصر قفزة جديدة في أعداد الوفيات.
بينما لم تسجل فلسطين حالات إصابة جديدة اليوم.
أسبوع "كورونا" في الوطن العربي: غياب شفافية الاختبارات.. وزيادة الإصابات 35% والوفيات 19%
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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15786
عدد المصابين
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4374
عدد المتعافين
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707
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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5240905
عدد المصابين
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2075914
عدد المتعافين
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338762
عدد الوفيات
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