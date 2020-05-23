"الأوقاف": 15 شوال بداية توزيع 300 ألف متر سجاد على المديريات
القاهرة - (أ ش أ):
قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستبدأ يوم الأحد 15 شوال في توزيع دفعة السجاد الجديدة وقدرها 300 ألف متر على المديريات الإقليمية.
وأضاف حسن- في تصريح اليوم- أن الوزارة ستقوم بعملية توزيع السجاد الجديد في إطار استعداداتها لإتمام خطة إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد على مستوى الجمهورية، وذلك لاستكمال فرش المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها أو تلك المساجد التي تحتاج إلى
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