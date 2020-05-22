محافظ القاهرة: تجهيز 30 مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية بجانب علاج كورونا

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تم بالتنسيق مع أجهزة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لتجهيز عدد من المستشفيات بالعاصمة لتقديم الخدمات العلاجية مع علاج فيروس كورونا من بينها مستشفيات حميات العباسية وحميات حلوان وصدر العباسية وشبرا وحلوان ومنشية البكري ودار السلام والمنيرة وعين شمس والشروق والخازندارة والقاهرة الجديدة وروض الفرج والتبين التابعين لمديرية الصحة بالقاهرة .

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه تم تجهيز مستشفيات جراحات اليوم الواحد بالبساتين ومدينة نصر غرب والزاوية الحمراء والمرج التابعين لأمانة المجالس الطبية المتخصصة، ومستشفيات المقطم وشبرا والنصر بحلوان وصيدناوي التابعين للتأمين الصحي، ومستشفيات الساحل والمطرية وأحمد ماهر والجمهورية التابعين للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومستشفيات القبطي ومبرة المعادي والإصلاح الإسلامي ومؤسسة مبرة مصر القديمة التابعين للمؤسسة العلاجية.