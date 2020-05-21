الوطنية للتدريب: التبرع بـ20% من رواتب الموظفين لصالح صندوق تحيا مصر

كتب- محمد نصار:

ثالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في إطار مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية مع بداية أزمة كورونا، قرر جميع موظفي الأكاديمية التبرع بـ20% من رواتبهم بما يقرب من سبعمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لصالح برنامج "أزمات وكوارث" للمتضررين من أزمة فيروس كورونا من العمالة الغير منتظمة؛ وذلك إيمانًا من كافة العاملين بالأكاديمية بمسئوليتهم وواجبهم نحو الوطن.

الجدير بالذكر أن مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية شملت حملات توعية تحث على الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد، فتم نشر صور للمتدربين والخريجين والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أثناء قيامهم بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامة والقفازات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وتطهير المكاتب والأسطح الصلبة بالكلور ووسائل التطهير الأخرى وعدم التحية باليد أو التقبيل.

كما تم نشر رسائل شكر وتقدير لجيش مصر الأبيض، وشملت المبادرة أيضًا قيام أعضاء برنامج "المرشحين للعمل بمجلس الدولة دفعتي 2014 و2015" بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لمساعدة المتضررين من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.