أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

وزير الإسكان: إضافة 136 ألف فدان للأحوزة العمرانية في خطة 2030

11:29 ص الخميس 21 مايو 2020
وزير الإسكان: إضافة 136 ألف فدان للأحوزة العمرانية في خطة 2030

عاصم الجزار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن 47% من أهالي محافظة الإسكندرية يعيشون في مناطق غير مخططة، موضحا أن متوسط الكثافة 300 شخص للفدان ما يؤدي إلى الضغط على الخدمات.

وأضاف "الجزار"، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم إضافة 136 ألف فدان للأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية لخطة 2030.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم العمل على تطوير المناطق الصناعية وتنمية قدرات المدينة لاستقبال الأنشطة اللوجستية والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي.

وتابع: "مخطط تنمية الإسكندرية يعتمد على الاتجاه غربًا"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تتضمن ثانى أكبر خطة للإسكان البديل للعشوائيات، وتم صرف 3.5 مليار جنيه على تطوير العشوائيات، مضيفًا: "لولا تدخل الرئيس في هذا الأمر لما تحقق".​

عاصم الجزار وزارة الإسكان الإسكندرية

الخبر التالى:

وزير الإسكان: تنمية مناطق برج العرب والعلمين والظهير الصحراوي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي.. و3 نصائح لمواجهة الفيروس"