دعوى باطلة.. الإفتاء ترد على الادعاء بأن منع صلاة العيد بالساحات والمساجد منكر
كتب- محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن اتهام ولاة الأمور، والخوض في دينهم وأعراضهم، والتطاول عليهم، بنسبة فِعْلهم من منع صلاة العيد في المساجد والساحات إلى المنكر؛ هو اتهام كاذبٌ ودعوى باطلة تُوقِع صاحبها في الإثم.
وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن ولاة الأمور مخول لهم اتخاذ ما فيه مصلحة الناس الدينية والدنيوية؛ فالمحافظة على النفوس -والتي هي من أهم المقاصد الكلية التي حَثَّت عليها الشرائع السماوية- اقتضت المنع من صلاة العيد في المساجد والساحات.
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