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لتدني مستوى الخدمة.. السياحة: إيقاف فندق بمرسى علم 6 أشهر

09:24 م الأربعاء 20 مايو 2020
لتدني مستوى الخدمة.. السياحة: إيقاف فندق بمرسى علم 6 أشهر

وزير السياحة خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا بإيقاف أحد الفنادق بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عن مزاولة نشاطه لمدة 6 أشهر، نتيجة الشكاوى التي وردت ضد الفندق بسبب تدني مستوى الخدمة للنزلاء المصريين، وذلك قبل نقلهم إلى فندق آخر بمرسى علم.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على مستوى الخدمة المقدمة بالفنادق للمصريين العائدين إلى أرض الوطن أثناء فترة الحجر الصحي.

وأكد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في بيان اليوم الأربعاء، أن اللجنة التي فتشت على الفندق تأكدت من حقيقة الشكاوى وأن مستوى الخدمة بالفندق كان دون المستوى.

وتابع: "علما بأن الوزارة نبهت على كافة المنشآت الفندقية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة لاستقبال العالقين المصريين فور عودتهم لقضاء الحجر الصحي لهم".​

خالد العناني مرسى علم البحر الأحمر وزير السياحة والآثار الحجر الصحي

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