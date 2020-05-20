سماع دوي انفجار في الجيزة بسبب حريق مخزن تابع للحماية المدنية

كتب - محمد الصاوي:

نشب حريق مساء اليوم الأربعاء، في مخزن تابع لإدارة الحماية المدنية بالجيزة.

وقال مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي أن الحريق نتج عنه سماع صوت انفجار.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق.