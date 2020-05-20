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سماع دوي انفجار في الجيزة بسبب حريق مخزن تابع للحماية المدنية

05:36 م الأربعاء 20 مايو 2020
سماع دوي انفجار في الجيزة بسبب حريق مخزن تابع للحماية المدنية

الحماية المدنية بالجيزة

كتب - محمد الصاوي:

نشب حريق مساء اليوم الأربعاء، في مخزن تابع لإدارة الحماية المدنية بالجيزة.

وقال مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي أن الحريق نتج عنه سماع صوت انفجار.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق.

الحماية المدنية بالجيزة حريق انفجار

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