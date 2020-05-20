سماع دوي انفجار في الجيزة بسبب حريق مخزن تابع للحماية المدنية
05:36 م الأربعاء 20 مايو 2020
كتب - محمد الصاوي:
نشب حريق مساء اليوم الأربعاء، في مخزن تابع لإدارة الحماية المدنية بالجيزة.
وقال مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي أن الحريق نتج عنه سماع صوت انفجار.
ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق.
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